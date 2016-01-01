قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة ، إن اليوم قام محافظ القاهرة بالنزول إلى الشارع ومتابعة أعمال رئيس الحي في رفع كفاءة الحي .
وأضاف إبراهيم عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن عند المحافظ وقيامة بالجولة التفقدية وجدنا الكثير من الإهمال في الشوارع وقد أمر برفع والقمامة .
وأوضح إبراهيم عوض، أن محافظ القاهرة أمر بوقف القائم بأعمال رئيس حي المرج ومدير فرع الهيئة ورئيس وحدة الرصد وقمنا بفسخ عقود المسؤولين عن نظافة شارع مؤسسة الزكاة.
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التعليقات على بسبب تردي حالة النظافة.. محافظة القاهرة تعاقب القائم بأعمال حي المرج.. فيديو
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