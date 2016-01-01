سباق مع الزمن.. الحكومة: نقل 53 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو



العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن العمل في العاصمة الإدارية مستمر 24 ساعة فى سباق مع الزمن حتى ننجز الأعمال بأسرع ما يمكن، وليس هناك موعد محدد إلى الآن.



وأضاف هاني محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن المرحلة الأولى سيتم فيها نقل 53 ألف موظف وهم المتخصصون بالدواوين الخاصة بالوزارات والهيئات، كما أنه فى المرحلة الأولى لن يتم نقل أى مؤسسة أو هيئة تعمل مع الجمهور فيها.



وأوضح هاني محمود، أن الحي الحكومي مميكن بالكامل ولن يكون هناك أى استخدام للأوراق، وهذه تعد نقلة حضارية جديدة تتم تجربتها في العاصمة الجديدة لحين الانتهاء من البنية التحتية في جميع المحافظات.

وتابع هاني محمود، أن الفترة الأولى سنبدأ فيها بالـ 53 ألف موظف الذى سيتم نقلهم حتى يخوضوا تجربة التعامل الإلكتروني دون استخدام الأوراق.

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واستكمل هاني محمود، أن الموظفين الذين سيتم نقلهم بعد تقييمهم في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية حتى يكونوا مؤهلين للتعامل مع النظام الجديد.