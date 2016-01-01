هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن هجومًا صاروخيًا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين العراقية.

وقالت قناة "السومرية" العراقية إن القاعدة استهدفت بصاروخين، وإن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي أضرار جسيمة حتى الآن.

المصدر: elbalad

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