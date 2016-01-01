روسيا تصفع أردوغان : لن نضمن أمن الطيران التركي في سماء سوريا



الطيران التركي الطيران التركي

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إنها لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في المجال الجوي السوري.



وكان الجيش السوري أعلن، صباح اليوم، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.



كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.

قد يعجبك أيضا...

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمال غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية.