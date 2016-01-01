قطر تخفي ظهور حالات مصابة بـ كورونا لهذا السبب.. فيديو

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فيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد دولة في العالم أخذت إجراءات بمنع المصريين من دخولها سوى قطر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "قطر أعلنت إصابة 3 حالات بقطر لكنها تخفي إصابة عشرات المواطنين".

وأكد أحمد موسى، "قطر لا تمتلك شفافية واضحة فى الإعلان عن الإصابة بفيروس كورونا"، موضحًا "مصر تتعامل بشفافية وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر نفي وجود إصابات".

ونوه أحمد موسى، بأن قطر تخفي ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا؛ خوفًا من أن يتم نقل كأس العالم منها.

ونفي الإعلامى أحمد موسى، ما تردد عن منع دولة الكويت دخول المصريين إليها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، قائلًا "مفيش مصدر رسمي فى الكويت أكد الكلام ده".

المصدر: elbalad

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