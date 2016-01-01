طريقة تحضير كيكة الدخن خطوة بخطوة



كيكة الدخن كيكة الدخن

تعتبر كيكة الدخن من أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها في المطبخ العربي والسعودي، وتنتشر كيكة الدخن في البلاد العربية والغربية ويفضلها الكبار والصغار، وتتمتع بمذاق خاص وهش، واليكم طريقة تحضير كيكة الدخن بالمنزل.



مقادير كيكة الدخن :

- دخن : كوب ونصف

- حليب بودرة : كوب

- الزيت : نصف كوب

- دقيق : كوب

- سكر : حسب الرغبة

- ملح : رشّة

- الماء : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- حبّ البركة : حسب الرغبة

- السمسم : حسب الرغبة

- التمر : حسب الحاجة (منزوع النوى للحشو)



طريقة كيكة الدخن :

- في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب البودرة، الدقيق، الدخن، السكر، الملح والبيكنج باودر.

- اسكبي الماء والزيت واعجني المكونات للحصول على عجينة تكون أثقل بقليل من عجينة الكيك.

- ضعي جزء من العجينة في صينية مدهونة، ومن ثم أضيفي التمر فوق الصينية.

- اسكبي الكمية المتبقية من المزيج فوق التمر، ورشّي وجه الصينية بحبّة البركة والسمسم.

- اخبزي الصينية في فرن محمّى مسبقًا على حرارة متوسطة حوالي 40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة.

