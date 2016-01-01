بين الدانتيل والجلد.. شاهد أحدث تصميمات زهير مراد



شاهد أحدث تصميمات زهير مراد شاهد أحدث تصميمات زهير مراد

تمتعت مجموعة الملابس الخاصة بـ زهير مراد في أسبوع الموضة بباريس، بالاناقة والرقي، حيث اختار مجموعة ألوان رائعة واعتمد على الالوان الاسود الذي يدل على الفخامة مع المزيج من الألوان.



واختار زهير مراد تصميمات مختلفة واختار اللون الاسود والموف، واختار الكاجول والسهرة، ومزج بين الحضارات والثقافات العديدة في انتقاء التصميمات.



واختار مجموعة ساحرة من الاقمشة ولم يعتمد على نوع واحد فجمع بين الدانتيل والجلد ومختلف الاقمشة، واختار مجموعة فاخرة من الإكسسورات التي تتناسب مع التصميمات.



















