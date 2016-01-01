ماسك الصباح.. وصفة سريعة لبشرة صافية ونضرة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › ماسك الصباح.. وصفة سريعة لبشرة صافية ونضرة

صورة الخبر: ماسك الصباح
ماسك الصباح

العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي تشغل بال الفتيات، لكن هناك من يبحثن عن طرق طبيعية ورخيصة للحصول على بشرة صافية ونضرة، دون استخدام المكياج لإخفاء عيوب البشرة، بل يزيدها ضررًا مع مرور الوقت.

في الساعات الأولى من الصباح وقبل ذهابك للعمل أو الجامعة، يمكنك الحصول على بشرة نضرة ومشرقة دون استخدام المكياج، بوصفة طبيعية رخيصة وآمنة على وجهك ومناسبة لكل أنواع البشرة، وهي وصفة النشا والطماطم بحسب نصائح موقع glowpink .

طريقة استخدام وصفة نضارة وتبييض البشرة :

ضعي ملعقة من النشا على نصف ثمرة طماطم
اغسلي وجهك جيدًا وجففيه
افركي بشرتك بنصف ثمرة الطماطم مع النشا
دلكي البشرة بالطماطم لمدة 3 دقائق
اتركي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق
اغسلي وجهك بماء فاتر
استخدمي كريم مرطب.

المصدر: موقع glowpink

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماسك الصباح.. وصفة سريعة لبشرة صافية ونضرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38846

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434625%2F%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2583%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AD%2D%25D9%2588%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25A9%2D%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager