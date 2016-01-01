العناية بالبشرة من أهم التفاصيل التي تشغل بال الفتيات، لكن هناك من يبحثن عن طرق طبيعية ورخيصة للحصول على بشرة صافية ونضرة، دون استخدام المكياج لإخفاء عيوب البشرة، بل يزيدها ضررًا مع مرور الوقت.
في الساعات الأولى من الصباح وقبل ذهابك للعمل أو الجامعة، يمكنك الحصول على بشرة نضرة ومشرقة دون استخدام المكياج، بوصفة طبيعية رخيصة وآمنة على وجهك ومناسبة لكل أنواع البشرة، وهي وصفة النشا والطماطم بحسب نصائح موقع glowpink .
طريقة استخدام وصفة نضارة وتبييض البشرة :
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التعليقات على ماسك الصباح.. وصفة سريعة لبشرة صافية ونضرة
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