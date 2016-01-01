هنتغدى إيه النهاردة .. طاجن النجرسكو مع البانيه المشوي



طاجن النجرسكو طاجن النجرسكو

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا.



إليك طريقة عمل النجرسكو مع البانيه المشوي ..



أولًا النجرسكو :

مدة التحضير : ساعة

الكمية : تكفي لـ 4 أفراد

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اقرأ أيضًافوائد الجرجير .. علاج سحري للشعر والبشرة ومذهل للحامل والعلاقة الزوجيةمكونات النجرسكو :كيس مكرونة بناربع كيلو بانيهبصلة مفرومةملح وفلفلكوب جبن موتزاريلازيتون اسود أو اخضرمكونات البشاميل :نصف كيلو حليب2 ملعقة دقيقمكعب مرقة2 ملعقة زبدةطريقة عمل النجرسكو :اسلقي المكرونة في ماء مغلي على النارقطعي البانيه لشرائح صغيرة مثل الشاورماضعي وعاء على النار وضعي 2 ملعقة زبدةضيفي البصل المفروم ثم ضيفي شرائح الدجاج المقطعةشوحي الدجاج مع البصل وضيفي الملح والفلفل الاسودبعد أن تنضج اتركيها جانبًا مع المكرونة المسلوقة حتى إعداد البشاميلطريقة عمل البشاميل :اغلي الحليب واتركيه جانبًافي وعاء على النار ضيفي الزبدة ثم ضيفي 2 ملعقة دقيقةقلبي الدقيق لمدة ثواني ثم ضيفي مكعب مرقةاسكبي الحليب على الدقيق تدريجيًااستمري في التقليب حتى تحصلي على القوام الذي تريدينهضعي ملعقة زبدة في الطاجن ثم ضعي طبقة من المكرونة المسلوقةضعي خليط الدجاج على المكرونة مع شرائح الزيتونضيفي بقية كمية المكرونةضيفي البشاميل ووزعيه بالكامل على الطاجنضيفي الجبن الموتزاريلا على سطح الطاجنادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة .ثانيا البانيه المشوى :طريقة تحضير البانيه المشوي :اغسلي البانيه جيدًا واتركيه في وعاء به تتبيلة مكونة من بصل مبشور وخل وليمون و فلفل أسوداتركي البانيه في التتبيلة ساعتينامسحي وعاء الشوي بملعقة زيتضعي شرائح البانيه المشوي على الجريل واشويها على النار أو في الفرن.