ريجيم التمر واللبن فى أسبوع يعد حلا مثاليا للتخلص من السمنة، فهو أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن دون الشعور بالتعب أو التعرض لأي مشكلة صحية.
وفقا لموقع هيلث لاين، يعد رجيم التمر واللبن من أفضل الريجيمات لمرضى الكوليسترول فهو لا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون ويعتبر مصدرا مثاليا للبروتين يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحسن صحتك.
يمكنك اتباع حمية التمر واللبن بين 3 و 5 أيام.
الفطور (7-9 صباحًا):
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على بالتمر واللبن .. تعرفى كيف تحولين جسمك لماكينة حرق دهون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق