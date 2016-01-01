بالتمر واللبن .. تعرفى كيف تحولين جسمك لماكينة حرق دهون

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التمر واللبن

ريجيم التمر واللبن فى أسبوع يعد حلا مثاليا للتخلص من السمنة، فهو أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن دون الشعور بالتعب أو التعرض لأي مشكلة صحية.

وفقا لموقع هيلث لاين، يعد رجيم التمر واللبن من أفضل الريجيمات لمرضى الكوليسترول فهو لا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون ويعتبر مصدرا مثاليا للبروتين يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحسن صحتك.

يمكنك اتباع حمية التمر واللبن بين 3 و 5 أيام.
الفطور (7-9 صباحًا):

تناول خمسة تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن.
أول وجبة خفيفة
(12:00):

تناول ثلاثة تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن.
الغداء
(3 مساءً):

تناول تمرات مع كوب من الحليب أو اللبن.
وجبة خفيفة ثانية
(الساعة السادسة ):

تناول ثلاثة تمرات مع 4 أكواب من اللبن
العشاء
(الساعة الثامنة ):

تناول 5 تمرات مع كوب من اللبن.

يساعد ريجيم التمر والحليب فى اسبوع لتحويل جسمك لـ ماكينة لحرق الدهون فلا تترددى فى تجربته بعد استشارة طبيبك.

المصدر: موقع هيلث لاين

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