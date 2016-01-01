الجلطة الدماغية.. أعراض تحذيرية انتبهى لها قبل فوات الأوان



الجلطة الدماغية الجلطة الدماغية

تحتل أمراض القلب والجلطات الدماغية مرتبة متقدمة في العالم من حيث عدد الوفيات، على الرغم من وجود كافة مستلزمات علاجها ويعود سبب ذلك إلي انخفاض مستوى الوعي العام ونقص المعلومات بشأن هذه الأمراض.



الجلطة الدماغية وأسباب صادمة



تعد أبرز اسباب الإصابة بالجلطة الدماغية ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب قياس ضغط الدم بصورة منتظمة ودورية، فإذا تبين أنه مرتفع (140/90 ملم عمود زئبق) يجب مراجعة الطبيب.

قد يعجبك أيضا...

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى فإنه من المهم عند حدوث الجلطة الدماغية الذهاب إلى الطبيب فى غصون 4 ساعات قبل حدوث كوارث قد تصل إلى الوفاة مع العلم إن التأخر لمدة دقيقة قد تكون نتيجته وخيمة.أبرز أعراض الجلطة الدماغية-وجود ضعف في أحد جانبي الجسم-فقدان الإحساس.-اضطراب الكلام والبصر في جانب واحد أو في كليهما.-فقدان التوازن عند السير.-الدوران أو صداع شديد- عدم القدرة على الأحتفاظ بالذراعين ممدودين.الوقاية من الجلطة الدماغية.يمكن للوقاية من الجلطة الدماغية من خلال:- تناول الفاكهة الحمضية يخفض فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.-التخلص من الوزن الزائد.-ممارسة الرياضة.-عدم تناول الأطعمة المملحة.-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.أحمى نفسك من الجلطة الدماغية بالأطعمة "التالية:أطعمة عديدة تساعد فى التصدي لمشكلة تجلط الدم، بدون حاجة إلى استخدام العقاقير الطبية، وتساعد تلك الأطعمة فى منح الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، وتتمثل تلك الأطعمة فى الآتي:- سمك السلمون.- البروكلى.- الكرنب الأخضر.- البرتقال.- اللحوم الحمراء.- الأناناس.- البطيخ.