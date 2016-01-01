امتنع عن اللانشون والسمن الصناعي.. 13 نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب

امتنع عن اللانشون والسمن الصناعي
وجه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق،مجموعة مهمة من النصائح الصحية على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،للحفاظ على صحة القلب.
وكتب جمال شعبان هذه النصائح لمتابعيه :
1-أكثر من أكل الأسماك الدهنية
2- تناول زيت السمك
3-أكثر من زيت الزيتون
4-لا مانع من أكل البيض المسلوق واحدة أو إثنتين يوميًا
5-لا مانع من شرب اللبن كامل الدسم
6-تناول منتجات الألبان كالجبن والقشدة والسمنة البلدي ولكن بإعتدال شديد لزيادة سعراتها الحرارية مما قد يزيد الوزن
7-أفضل منتجات الألبان الزبادي والجبن المخمر كالجبن الازرق والرومي وحتى المش لإحتوائهم على بكتريا اللاكتوباسيلس lactobacillus المفيدة للجهاز الهضمي وللصحة عمومًا.
8-إمتنع تمامًا عن دهون اللحم
9-توقف عن أكل الدهون المخلقة كاللانشون
10-لا تدخل بيتك بتاتا السمن الصناعي وكل ما دخل فيه السمن الصناعي
11-توقف عن المحمرات في الزيوت والسمن الصناعي كالبطاطس الشيبس وغيرها
12-اللحوم الحمراء ينزع عنها الدهن ولا تزيد مرات تناولها عن مرتين أسبوعيا
13-توقف عن أكل اللحوم المخلقة كاللانشون والهوت دوجز والبلوبيف حتي تعيش بقلب سليم وشرايينً صحيحة
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