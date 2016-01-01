نفس من الشيشة يزيد فرص تفشي كورونا

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

يخشى الجميع من الإصابة بفيروس كورونا في ظل تفشيه في أغلبية دول العالم، والذي راح ضحيته عدد كبير من الوفيات، ونسبة عالية من المصابين بمختلف الدول، ويبحثون عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه مع أعراض البرد والإنفلونزا مما يجعل من الصعب اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

وهناك بعض العادات السيئة التى يقوم بها الكثير، منها تدخين "الشيشة"، والتى تتسبب فى الإصابة بفيروس كورونا، حيث تتزايد مخاوف تفشي فيروس كورونا الجديد داخل إيران، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن ضرورة حظر مقاهي الشيشة في البلاد لاحتواء تفشي الفيروس.
ووجّه نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، رؤساء الجامعات الطبية الإيرانية إلى متابعة الإجراءات الوقائية لمنع زيادة عدد المصابين، بحسب وكالة "إيسنا" الإخبارية شبه الرسمية.

وطالب "رئيسي"، بفرض حظر على استخدام الشيشة ومنتجاتها في المقاهي في بلاده، للحيلولة دون انتشار المرض، ولتأثير الدخان على جهاز المناعة.

وقال "رئيسي": "من الضروري أن تقفل المحلات العامة ومراكز إنتاج واستهلاك الشيشة، وحظر بيعها"، حيث إن تدخين الشيشة يعتبر من أكثر الأمور الشعبية المنتشرة في أنحاء إيران مع الشاي في المقاهي.

المصدر: elbalad

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