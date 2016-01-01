أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الاختبارات التدريبية الإلكترونية المقرر عقدها في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي ، ستكون أسئلتها فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الاختبارات التدريبية سيتم عقدها للطلاب بنظام الكتاب المفتوح ، بحيث يمكن لطلاب اولى ثانوي دخول الامتحان بالكتاب المدرسي .
وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن أسئلة امتحانات مارس التدريبية التي سيخضع لها طلاب اولى ثانوي ، سوف تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي.
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التعليقات على التعليم: أسئلة امتحانات أولى ثانوي في مارس من منهج "التيرم الثاني"
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