التعليم: أسئلة امتحانات أولى ثانوي في مارس من منهج "التيرم الثاني"

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الاختبارات التدريبية الإلكترونية المقرر عقدها في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي ، ستكون أسئلتها فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الاختبارات التدريبية سيتم عقدها للطلاب بنظام الكتاب المفتوح ، بحيث يمكن لطلاب اولى ثانوي دخول الامتحان بالكتاب المدرسي .

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن أسئلة امتحانات مارس التدريبية التي سيخضع لها طلاب اولى ثانوي ، سوف تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات مارس التدريبية الالكترونية ، تهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات مارس التدريبية الالكترونية من 22 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020

المصدر: elbalad

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