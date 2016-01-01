أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه تم وضع عدة قواعد ومعايير لوضع الكتاب الجامعي في جامعة القاهرة ، مشددا على الجميع الالتزام بها .
وقال رئيس جامعة القاهرة ، إن من أبرز هذه القواعد : الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، والتزام الكليات والأقسام العلمية بضمان تطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، ومُتسقة مع توصيف المقرر المُعتمد كل عام دراسي جديد.
وأصدر رئيس جامعة القاهرة تعليمات رسمية شدد خلالها على أنه غير مسموح لأي عضو هيئة تدريس في أية كلية من الكليات بتجاوز الأسعار الاقتصادية أو المغالاة فيها، والتي يحددها مجلس الكلية، علي أن تلزم الجامعة من يخالف ذلك برد هذه الزيادات للطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
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التعليقات على رئيس جامعة القاهرة يحارب غلاء الكتب بتحذير واضح لأعضاء هيئة التدريس
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