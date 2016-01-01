أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليمات رسمية توصي بعدم دخول أي ملازم مع أي فرد إلى الحرم الجامعي.
وقال رئيس جامعة القاهرة: على كل كلية أن تلتزم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع دخول أي ملازم لـ الكلية.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، على اعتبار مخالفة هذه التعليمات مخالفة تأديبية، لن تتهاون الجامعة في مواجهتها أيا كان مُرتكبها، مشيرًا إلى أنه سوف تُتخذ كافة الإجراءات القانونية مع من يُخالف أي بند من هذه البنود.
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التعليقات على حظر دخول الملازم في جامعة القاهرة.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين
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