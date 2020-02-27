أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .
وشهدت الأيام الماضية ، دخول مسئولي المقاصة فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لإقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل السعي إلى العودة مرة أخرى لتحقيق النتائج الجيدة .
ويعانى المقاصة بشدة خلال الموسم الكروى الجارى وأصبح موقفه صعبا للغاية بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن بات يحتل المركز الـ 16 وأصبح مهددا بالهبوط إلى دورى القسم الثانى .
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التعليقات على رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. والإعلان خلال ساعات
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