رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. والإعلان خلال ساعات



إيهاب جلال إيهاب جلال

أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .



وشهدت الأيام الماضية ، دخول مسئولي المقاصة فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لإقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل السعي إلى العودة مرة أخرى لتحقيق النتائج الجيدة .



ويعانى المقاصة بشدة خلال الموسم الكروى الجارى وأصبح موقفه صعبا للغاية بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن بات يحتل المركز الـ 16 وأصبح مهددا بالهبوط إلى دورى القسم الثانى .

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ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تولى إيهاب جلال تدريب المقاصة خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي .ويحاول مسئولو المقاصة فى الوقت الحالى إنهاء التعاقد مع إيمانويل بشكل ودي خاصة وإنه لم يمر على التعاقد معه سوى عدة أيام فقط .