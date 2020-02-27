تأكد غياب اللاعب الجزائري إلياس شتي، مدافع فريق الترجي التونسي، عن موقعة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا لما ذكره موقع "فووت 24" التونسي، فإن إلياس شتي، أجرى بعض الفحوصات الطبية، التي أظهرت تعرضه لإصابة على مستوى عضلة الفخذ، مما يعني غيابه رسميًا أمام الزمالك.
وكان شتي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع الترجي أمام الزمالك في مباراة الذهاب، مما أجبرته على عدم استكمال اللقاء ليخرج في الدقيقة 20 ويدخل مكانه زميله خليل شمام.
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التعليقات على تأكد غياب نجم جديد.. أخبار سيئة في الترجي قبل موقعة الإياب أمام الزمالك
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