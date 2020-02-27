تأكد غياب نجم جديد.. أخبار سيئة في الترجي قبل موقعة الإياب أمام الزمالك

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الزمالك ضد الترجي

تأكد غياب اللاعب الجزائري إلياس شتي، مدافع فريق الترجي التونسي، عن موقعة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما ذكره موقع "فووت 24" التونسي، فإن إلياس شتي، أجرى بعض الفحوصات الطبية، التي أظهرت تعرضه لإصابة على مستوى عضلة الفخذ، مما يعني غيابه رسميًا أمام الزمالك.

وكان شتي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع الترجي أمام الزمالك في مباراة الذهاب، مما أجبرته على عدم استكمال اللقاء ليخرج في الدقيقة 20 ويدخل مكانه زميله خليل شمام.

وبذلك، سيصبح الترجي محرومًا من ثلاثة لاعبين مهمين ضد الزمالك، بعد محمد علي اليعقوبي الذي حصل على الإنذار الثاني في موقعة الذهاب، ومحمد علي بن رمضان الذي تعرض للطرد.

وكان الزمالك قد وضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على الترجي في مباراة الذهاب، باستاد القاهرة، بنتيجة 3-1.

ومن المقرر، أن تقام مباراة العودة، يوم الجمعة 6 مارس المقبل، في تونس، بملعب "رادس" معقل الترجي.

المصدر: elbalad

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