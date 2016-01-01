باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

يجرب العلماء في جامعة جينت في بلجيكا تجاربهم على دهون الحشرات، لتحل محل الزبدة في الفطائر والكعك، قائلين إن استخدام دهون الحشرات أكثر استدامة من منتجات الألبان.
وتظهر لقطات الفيديو الخاصة بوكالة رويترز باحثون يرتدون ملابس بيضاء، وينظفون اليرقات بالماء، ويضعونها في خلاط لإنشاء دمية ناعمة رمادية ثم يستخدمون جهاز طرد مركزي لفصل زبدة الحشرات.
ولفتت دايلان تسومبا سوسا المشرفة على البحث إلى أن هناك العديد من الأشياء الإيجابية حول استخدام مكونات الحشرات، لإنها أكثر استدامة، كما أن الحشرات تستخدم مساحة أقل من الأبقار، كما أنها تستخدم كميات أقل من المياه لإنتاج الزبدة.
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