أفادت دراسة جديدة أن البالغين، الذين يتناولون كميات منخفضة من الفاكهة والخضروات، لديهم احتمالية أكبر للإصابة باضطراب القلق.
ووفقًا للدكتورة كارين دافيسون، عضو هيئة تدريس العلوم الصحية، ومدير مختبر المعلوماتية الغذائية في جامعة كوانتلين للفنون التطبيقية (KPU) وزميل مجموعة أبحاث الرعاية الأولية فى كندا: "بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون أقل من 3 مصادر للفواكه والخضروات يوميًا، هناك كان على الأقل 24 في المئة احتمالات أعلى في تشخيص اضطراب القلق".
وأضافت: "قد يفسر هذا أيضًا جزئيًا النتائج المرتبطة بتدابير تكوين الجسم، نظرًا لزيادة مستويات الدهون الكلية في الجسم إلى ما يزيد على 36 في المائة، وزاد احتمال اضطراب القلق بأكثر من 70 في المائة"، متابعة "قد تكون زيادة الدهون في الجسم مرتبطة بزيادة الالتهاب.
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التعليقات على قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق
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