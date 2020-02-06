

مصدرون يشيدون بتعديل قانون السجل الصناعى: يحد من البيروقراطية مصدرون يشيدون بتعديل قانون السجل الصناعى: يحد من البيروقراطية

أشاد مصدرون ومستثمرون وعدد من رجال الأعمال بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السجل الصناعى، بما يتيح إصداره من فروع هيئة التنمية الصناعية المنتشرة فى المحافظات، بدلًا من الرجوع إلى المقر الرئيسى بالقاهرة، معتبرين إياه قرارًا صائبًا يدعم التصنيع المحلى.

وقال شريف الجبلى، رئيس شعبة «المصدرين» باتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة «الصناعات الكيماوية» باتحاد الصناعات، إن أى قرار يحد من البيروقراطية ويوسع الاختصاصات ويوزع المشاركات فى إصدار تراخيص العمل سيفيد الصناعة.

وأضاف: «الغرفة تعمل على التوسع فى إفريقيا وفتح أسواق جديدة، خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ونتعاون بشكل مستمر بالفعل فى إيفاد بعثات تجارية، نستهدف منها إقامة مراكز تجارية مصرية فى العديد من الدول».

وتوقع مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن يسهم القرار فى توفير كثير من الوقت والجهد للمستثمرين عند إصدار التراخيص، ويكون أحد عوامل جذب المستثمرين، مضيفًا: «لا بد من العمل على إصدار مثل تلك القرارات التى تسهم فى الحد من البيروقراطية، لأنها الأصل فى نمو الاستثمار الصناعى».

وقال أحمد جابر، عضو المجلس التصديرى للطباعة، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن القرار طالب به كثير من المصنعين، خاصة أنه يوفر الوقت على أبناء المحافظات فى إصدار التراخيص الصناعية دون الرجوع للمقر الرئيسى فى القاهرة، ما سيعمل على تشجيع الصناعة المحلية، مشيدًا باهتمام الوزيرة بمشاكل المصنعين وعقد لقاءات دورية للعمل على حلها بشكل سريع.

واتفق معه مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة، قائلًا إن القرار يوفر على المستثمرين كثيرًا من الوقت والجهد والمال، ويعمل على تقليل البيروقراطية، وهو ما تحتاجه الصناعة فى الوقت الحالى.

ورأى مجدالدين المنزلاوى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن تقليل الإجراءات الحكومية عن طريق استخراج التراخيص من الفروع فى المحافظات بدلًا من الفرع الرئيسى سيعمل على تسهيل إجراءات المستثمرين وتقليل الروتين.

وطالب «المنزلاوى» بإعادة النظر فى الضريبة العقارية على المصانع، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى، لأنها غير محدثة ولا تليق بمستوى العرض على المستثمرين الأجانب، معقبًا: «وجود خريطة استثمارية وصناعية ونشرها على موقع الوزارة أمر جيد، لكنها تحتاج إلى تعديل». وقال كمال الدسوقى، عضو مجلس الأعمال المصرى المغربى، إن القرار يعد خطوة إيجابية وفى الاتجاه الصحيح، واصفًا السماح باستخراج سجل صناعى من المحافظات بأنه «خطوة جريئة»، فضلًا عن التراخيص المؤقتة التى ستسهم فى حل أزمات المستثمرين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التسهيلات.

واعتبر فتحى الطحاوى، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار فى غاية الأهمية ويؤكد أن الدولة تعمل على تشجيع المستثمر والصناعة بشكل عام، خاصة أن أخطر مشاكل الصناعة هو صعوبة استخراج سجل صناعى، والقرارات القانونية بشكل عام.

وأضاف «الطحاوى»: «القرار يقلل من تكلفة إنشاء المصنع، والموافقة على السجل الصناعى من الفروع سيخدم الاستثمار فى الصعيد بشكل أكبر، لأن محافظات الصعيد هى الأكثر تضررًا من هذه الأزمة».

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧ فى شأن السجل الصناعى، فى إطار توجه الوزارة نحو خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعى من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية، الأمر الذى يسهم فى القضاء على البيروقراطية والإسراع فى بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية.