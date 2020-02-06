انطلاق ورشة عمل إقليمية حول الإدارة الذكية للمياه بالقاهرة

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انطلاق ورشة عمل إقليمية حول الإدارة الذكية للمياه بالقاهرة

تشارك مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، في ورشة عمل إقليمية حول الإدارة الذكية للمياه، والتي ينظمها المكتب الإقليمي العربي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقاهرة.

وتهدف الورشة إلى عرض نتائج مشروع الإدارة الذكية للمياه الجوفية في مصر، وتسليط الضوء على بعض التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه والحلول المقترحة لمواجهتها، خاصًة في مجال الزراعة.

وتعد مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ولها مساهمة فعالة في جميع المؤتمرات وورش العمل التي ينظمها الاتحاد، والذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا للمنظمة.

المصدر: الدستور

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