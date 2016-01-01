

فولفو تقود 4 شاحنات فوق بعضها البعض فولفو تقود 4 شاحنات فوق بعضها البعض

كشفت فولفو عن إعلان مميز لشاحناتها وهي تحمل بعضها بعضاً.



يصور الفيديو 4 شاحنات متراصة فوق بعضها أثناء سيرها في طريق ممطر بجرأة وثقة، وكان الهدف من الإعلان التمهيد للكشف عن 4 شاحنات جديدة قوية لدرجة كافية لحمل أطنان من الحمولة بأمان.





كشفت فولفو أيضاً عن فيديو آخر يصور ما وراء الكواليس، وقد استغرق التحضير لهذا الإعلان أسابيع والعديد من المعدات والتجهيزات وحتى حضور الدفاع المدني في البلد التي صور فيها الإعلان.