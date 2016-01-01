فولكس فاجن تطلق العنان لطراز كهربائي خارق

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صورة الخبر: فولكس فاجن تطلق العنان لطراز كهربائي خارق
فولكس فاجن تطلق العنان لطراز كهربائي خارق

كشفت مجموعة فولكس فاجن الأمريكية الشهيرة عن أحدث نسخة رياضية جديدة من فئة ID، والتى تأتى بمحرك يعمل بالطاقة الكهربية، وبذلك ميلاد فرد جديد فى عائلة الصانع العريق.

وتهدف فلوكس فاجن بطرح هذه السيارة الخارقة للمنافسة والحصول على حصة من مبيعات سيارات كهربية خارقة أخرى أمثال، بورش تايكان وX تسلا الأمريكية.

واذا كتب النجاح لهذه السيارة الجديدة فمن المتوقع أن يؤثر ذلك بقوة على منافستها من نظيرتها الألمانية أودي TT.

جدير بالذكر أن السيارة الجديدة تأتى بتصميم ذو طابع رياضى، وهى كوبيه ببابين فقط، والتصميم مستنسخ من بلو سبورت 2019.

صورة الخبر: فولكس فاجن تطلق العنان لطراز كهربائي خارق

المصدر: صدى البلد

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