وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

آخر الأخبارأخبار السيارات › وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

صورة الخبر: وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور
وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

تعتبر الشاحنة دودج رام البيك أب الأكثر انتشارا عالميا لقوتها وهيمنتها على الطريق وتأتي ب 3 طرازات مختلفة منها ما يتميز بمحرك ـEcoDiesel، مكون من 6 سلندرات، وتصل سعته اللترية إلى 3 لترات، وبقوة 240 حصانا، وعزم دوران 269 نيوتن.متر و هذة الامكانيات تمكنها من سحب 5800 كيلو جرام، وحمل 1050 كيلوجراما على ظهرها بحد أقصى.

وتتميز بنظام فرامل مكون من طنابير يصل طولها إلى 14.9 بوصة في الأمام، بالإضافة إلى مكبح كهربائي للركن بشكل قياسي وتأتي السيارة بعجلات ضخمة بطول 33 بوصة و تعتمد على نظام تعليق مرفوع وقفل تفاضلي خلفي، مع توفير حزمة خاصة للطرق الوعرة.

-تأتي الفئة الثانية من السيارة رام 1500 بمحرك Pentastar V6 سعة 3.6 لتر، وبقوة 305 حصان.

-تأتي الفئة الأولى من السيارة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر وقوة رائعة تقدر بنحو 395 حصانا.

صورة الخبر: وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74117

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434584%2F%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25B4%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25AC%2D%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%2Ddodge%2Dram%2D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager