توصلت أبحاث طبية جديدة إلى أن المصابين بمرض السكر وارتفاع مستوى ضغط الدم والاكتئاب قد يكونوا قادرين على الاستمرار في تناول الأدوية المنقذة للحياة بجرعات صغيرة حتى وإن كانوا يتعافون من إصابات الكبد الناجمة عن الأدوية المتسببة فى تلف الكبد .
وتشير النتائج - التي نشرت في عدد مارس من مجلة (استقلاب الدواء والتخلص منه) - إلى أن الأطباء لا يحتاجون دائما إلى جعل المرضى المصابين بإصابات الكبد الناجمة عن بعض العلاجات الدوائية يتوقفون عن تناول جميع الأدوية الخاصة بهم حتى يتعافى الكبد.
وتحدث إصابات تلف الكبد الناجم عن الأدوية، عندما يؤذى الشخص عن طريق الخطأ الكبد بتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب ( أو فى بعض الأحيان الإفراط فى تناول الأدوية) ، مما يؤثر على كفاءة وسلامة الكبد بين مايقرب من مليون شخص على مستوى العالم.
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التعليقات على دراسة: الكبد التالف قادر على التعامل مع عقاقير علاج السكر
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