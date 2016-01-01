

فطائر بالجبن ام وليد .. 3 وصفات مختلفة فطائر بالجبن ام وليد .. 3 وصفات مختلفة

فطائر بالجبن ام وليد من أشهر الوصفات التي تحب أن تتابعها السيدات، وفطائر بالجبن من المعجنات التي يحب أن يتناولها الكثير في الصباح لأنها من الوجبات الخفيفة، فتعرف على 3 وصفات فطائر بالجبن ام وليد في السطور التالية..



مقادير فطائر بالجبن ام وليد :



3 أكواب دقيق أبيض.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

كوب لبن.

1 ملعقة سكر.

زيت.

جبن مثلثات.

ملح وفلفل.

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طريقة تحضير فطائر بالجبن ام وليد :- نضع الدقيق مع السكر والخميرة والزيت والملح والفلفل ونخلطهم جيدا.- نضع الحليب الدافئ ونظل في التقليب الجيد.- نضع العجين على سطح مسطح لفرده لمده دقيقتينثم نغطيها بالكيس البلاستيك.- نضع العجين فوق ورق طهي مدهون بالزيت و نفتحها على شكل دائرة كبيرة و رقيقة.- ندهن العجين بصلصة الطماطم من الوسط مع اضافة الحشو الجبن مع الزيتون، ونغلقها جيدا.- نرص الفطائر في الصينية مع نثر عليها الجبن المبشورة.- ادخال الصينية في الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية.مقادير فطائر بالجبن ام وليد :4 أكواب دقيق ابيض.ربع كوب لبن بودر.بيكنج بودر.خميرة فورية.ربع كوب سكر.ماء دافئ.زيت.جبن.طريقة تحضير فطائر بالجبن ام وليد :- نخلط جميع المكونات الجافة مع بعض البعض.- نضيف بعض من الماء على فترات ونعجنه بشكل جيد حتى نحصل على عجينه متماسكه مطاطية.- نترك العجين تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.- نقوم بفرد العجينة على شكل دائره وتقطعها إلى ثمان مثلثات، ونضع الجبن والزعتر على قاعدة المثلث ونلفها إلى رأس المثلث.- نصفها بصينه مدهونه، ثم نمسح الوجه بحليب مع صفار بيض، ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.مقادير فطائر بالجبن ام وليد :3 أكواب دقيقبيضةنصف كوب زباديزيت1 ملعقة كبيرة خميرة1 ملعقة كبيرة سكررشة ملحماءجبن بأنواعهازيتونطريقة تحضير فطائر بالجبن ام وليد :- يعجن الدقيق مع البيض ويضاف إليه الزيت على فترات.- تضاف الخميرة والسكر ورشة الملح مع الزبادي ويستمر العجن، ثم نتركها للتخمير لمدة ساعة.- تقطع كويرات بحجم كف اليد وتستخدم كأس زجاجي لعمل العجينة مثل الطبق.- لعمل الحشو: يخلط الجبنة بانواعها مع بعضها البعض.- تشكل الحشوة كويرات وتوضع في العجينة.- تدهن بالبيض وترص في صينية فرن بها ورق زبدة.- تدخل فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لون العجينة ذهبي.