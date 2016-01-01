الأرصاد: لا توجد أى فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية هذا الأسبوع.. فيديو

قالت دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد شهدت ارتفاعا فى معدلات درجات الحرارة فى الفترة الماضية أعلى من المعدلات الطبيعية حتى وصلت إلى 25 درجة مئوية على القاهرة.
وأضافت دكتورة إيمان شاكر عبر الهاتف ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن أمس بدأت درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية ووصلت إلى 21 درجة على القاهرة.
وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هذه الفترة متقلبة فى درجات الحرارة مضيفة أننا سنشهد تغييرات سريعة في درجات الحرارة من ارتفاع وانخفاض وذلك لأننا في نهاية انتهاء فصل الشتاء.
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