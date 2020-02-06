استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 1-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الأحد 1-3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دى إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
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التعليقات على البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 1-3-2020
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