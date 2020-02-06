البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 1-3-2020

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صورة الخبر: البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 1-3-2020
البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 1-3-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 1-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الأحد 1-3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دى إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6.5 جنيه
جوافة 8 جنيهات
الموز 12 جنيهات
الفراولة 10 جنيهات

المصدر: صدى البلد

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