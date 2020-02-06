عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020..

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صورة الخبر: عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020..
عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 1-3- 2020، عن أسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا في مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 690 جنيها بدلا من 705 أمس السبت.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 789 جنيها بدلا من 806 أمس السبت.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 لنحو 591 جنيها بدلا من 607 جنيهات أمس السبت.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5520 جنيها بدلا من 5640 جنيها مقابل أمس السبت.

المصدر: صدى البلد

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