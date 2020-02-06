استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 1-3- 2020، عن أسعار الذهب.
وشهدت أسعار الذهب انخفاضا في مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 690 جنيها بدلا من 705 أمس السبت.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 789 جنيها بدلا من 806 أمس السبت.
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التعليقات على عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020..
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