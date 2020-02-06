أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 1-3 -2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 1-3-2020 عن أسعار العملات الأجنبية والدولار. وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.59 جنيه للبيع و15.49 للشراء. سجل سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك