الماء يعتبر هو المكون الأساسى لجسم الإنسان، وهذا ما يفسر أهميته البالغة لأجهزة الجسم وأعضائه المختلفة، وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة العديد من الاعتقادات التي تتحدث عن فوائد شرب الماء على معدة فارغة.
وتتعدد فوائد شرب المياه على معدة فارغة مثل تنظيف القولون والمساهمة فى التخلص من الدهون المتراكمة والحصول على بشرة نقية.
ولمزيد من التفاصيل حول فوائد شرب المياه على معدة فارغة تابعوا الفيديوجراف التالى.
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التعليقات على فيديوجراف.. 11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة
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