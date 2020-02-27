

واتفورد يقضي على حلم موسم اللاهزيمة ويكتسح ليفربول بثلاثية .. فيديو واتفورد يقضي على حلم موسم اللاهزيمة ويكتسح ليفربول بثلاثية .. فيديو

حقق فريق واتفورد فوزا كاسحا بثلاثة أهداف دون رد في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



جاء الهدف الأول، من كرة عرضية من عبدولاي دوكوري من جهة اليسار قابلها إسماعيلا سار بتسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.



وعزز واتفورد من تقدم فريقه بالهدف الثاني من تمريرة أمامية من تروي ديني وضعت إسماعيلا سار في إنفراد تام بمرمى أليسون من جهة اليمين فصوب كرة بلمسة مهارية رائعة مرت من أعلى أليسون وسكنت منتصف الشباك.

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وأحرز أصحاب الأرض الهدف الثالث من تمريرة من عبدولاي دوكوري من جهة اليمين وصلت إلى تروي ديني المتكركز داخل منطقة الجزاء الذي صوب كرة بلمسة رائعة مرت من أعلى أليسون ومرت إلى الشباك.وحاولت كتيبة ليفربول طوال الـ45 الأولي من الشوط الأول، الوصول إلى المرمي من تمريرات متتالية بين أفي منتصف ملعب واتفورد أملا في إيجاد ثغرة في دفاعاتهم المتمركزة بشكل جيد .وتوقف المباراة عند الدقيقة 38، لعلاج جيرارد دولوفيو لاعب فريق واتفورد، حيث لم يستطيع استكمال المباراة وخرج محمولا إلى خارج الملعب.ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:في حراسة المرمى: أليسون بيكرخط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - روبرتسونخط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تشامبرلينخط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينوو حافظ ليفربول على إستحواذه على الكرة حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 65% لكن دون أي خطورة حقيقية.الخسارة جمدت رصيد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما أرتفع رصيد واتفورد في المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.