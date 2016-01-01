هنتغدى إيه النهاردة.. كبدة مشوية بالردة مع المكرونة بالصوص الأحمر وسلطة الطحينة



كبدة مشوية بالردة كبدة مشوية بالردة

تعد الكبدة من الأكلات التى يفضلها العديد من الأشخاص، كما تحتوي على العديد من الفوائد ، ويفضل تناولها بالعديد من الطرق، ولذلك سنقدم لك طريقة عمل الكبدة بالردة مع المكرونة بالصوص الأحمر.



مقادير الكبدة:-

نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة

ردة للتغطية



التتبيلة:

1 حبة فلفل رومي مفروم ناعم

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام"خل أبيض

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كمون مطحون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل كبدة بالبصل

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خطوات التحضيرفي بولة متوسطة، نضع الفلفل المفروم وعصير الليمون والخل والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيدًا.نضع الكبدة في البولة، وتتبلها "ندعكها" بالخليط جيدًا، ثم نغطي البولة، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.نضع الردة في طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة في الردة لتغطيها من الجانبين.نضع الكبدة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.نخرج الكبدة من الفرن، ونضعها في الطبق.المقادير:2\1 كيلو مكرونه اسباجتى1 لتر ماء5 جم ملح50 مل زيت(الصوص)50 مل زيت100 جم بصل قطع5 فص ثوم مفروم50 جم ريحان مفروم50 جم صلصه750 جم عصير طماطم5 جم ملح5 جم فلفل5 جم سكر5 جم بهارات2 فلفل حامى50 جم كسبرة مفرومهطريقة التحضير:- فى اناء على النار فى ماء مغلى وملح وزيت نسلق المكرونه لمدة 9 دقائق ونصفيها.-فى اناء على النار نشوح بصل فى زيت وعندما يدبل نضيف ثوم مفروم وعندما يدبل نضيف صلصة ونقلبهم جيدا.- نضيف ريحان مفروم ونضيف عصير طماطم ونتبلها ملح وفلفل وسكر وبهارات وفلفل حار.- نتركها على نار هادئة حتى تتسبك .- نضع المكرونة على الصلصة ونضيف عليها كسبرة مفرومه ونقلبهم جيدا، ونضعها فى طبق التقديم.