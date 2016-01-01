تنطلق أكبر رحلة للسيارات الكهربائية في العالم انطلاقًا من الشرق الأوسط في ٢٥ مارس القادم وحتى ٣٠ مارس، من تنظيم EVRT دبي ٢٠٢٠، وذلك بهدف إظهار قدرات السيارات الكهربائية بمشاركة مصنعي السيارات من جميع أنحاء العالم.
بحضور وزير التغير المناخي في دولة الإمارات الدكتور «ثاني الزيودي» يتجهز أكثر من ١٠٠ مشارك بـ١٥ سيارة للإنطلاق في رحلة ١٠٠٠ كيلومتر للسيارات الكهربائية حول العالم بداية من مدينة دبي في ٦ أيام.
وتهدف الرحلة إلى زرع الإلهام للتحول إلى التنقل الذكي وتبني السيارات الكهربائية، يصرح «بين بولن» المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "Generation.e" عن الرحلة: "سيكون هذا العام أكثر إبداعًا من أي وقت مضى، وستوفر التحديات الأولى في العالم وسباق دراج ريس فرصة كبيرة لجمع أحدث وأفضل السيارات الكهربائية معًا من جميع أنحاء العالم وعرض قدراتها على أرض الإمارات العربية المتحدة".
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التعليقات على من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام
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