

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

تنطلق أكبر رحلة للسيارات الكهربائية في العالم انطلاقًا من الشرق الأوسط في ٢٥ مارس القادم وحتى ٣٠ مارس، من تنظيم EVRT دبي ٢٠٢٠، وذلك بهدف إظهار قدرات السيارات الكهربائية بمشاركة مصنعي السيارات من جميع أنحاء العالم.



بحضور وزير التغير المناخي في دولة الإمارات الدكتور «ثاني الزيودي» يتجهز أكثر من ١٠٠ مشارك بـ١٥ سيارة للإنطلاق في رحلة ١٠٠٠ كيلومتر للسيارات الكهربائية حول العالم بداية من مدينة دبي في ٦ أيام.



وتهدف الرحلة إلى زرع الإلهام للتحول إلى التنقل الذكي وتبني السيارات الكهربائية، يصرح «بين بولن» المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "Generation.e" عن الرحلة: "سيكون هذا العام أكثر إبداعًا من أي وقت مضى، وستوفر التحديات الأولى في العالم وسباق دراج ريس فرصة كبيرة لجمع أحدث وأفضل السيارات الكهربائية معًا من جميع أنحاء العالم وعرض قدراتها على أرض الإمارات العربية المتحدة".

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تسلط الرحلة الضوء على استخدام الكبح المتجدد عند قيادة المركبة على منحدر، مما ينتج عنه شحن البطارية الخاصة بسياراتهم في طريقهم إلى أسفل الجبل.وأضاف بولن: "إنها فرصة فريدة للمصنعين لعرض سياراتهم في بيئة تركز تركيزًا كاملًا على اعتماد السيارات الكهربائية في المنطقة، كما أننا متحمسون للكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الحدث المهم مع استعدادنا لأكبر رحلة للسيارات الكهربائية في العالم!".ويبدأ خط سير الرحلة بوصول السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة من العلامات التجارية الشهيرة مثل هيونداي ووان موتو إلى قمة جبل جيس البالغ طوله 1934 مترًا (6345 قدمًا) لاكتشاف مقدار الطاقة التي يمكن أن تجددها السيارات نزولًا على الطريق.