تعرف على الفرق بين أسفلت الطرق داخل وخارج المدن

كشفت وزارة النقل في المملكة عن وجود اختلافات في أنواع الأسفلت الذي يتم رصف الطرق به، والذي يتم إنتاجه بواسطة المختبر المركزي.
وأوضحت وزارة النقل أن نوعية الأسفلت تختلف وفقاً للمكان الذي سوف يتم الرصف عليه، مؤكدة أن طبقات الأسفلت تختلف باختلاف الطريق، وذلك من أجل رفع كفاءة واستدامة الطرق في المملكة.
ونستعرض فيما يلي الاختلافات في نوعية الأسفلت الذي يتم رصفه داخل المدينة وخارج المدينة، وهو كما يلي:
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