

تعرف على الفرق بين أسفلت الطرق داخل وخارج المدن تعرف على الفرق بين أسفلت الطرق داخل وخارج المدن

كشفت وزارة النقل في المملكة عن وجود اختلافات في أنواع الأسفلت الذي يتم رصف الطرق به، والذي يتم إنتاجه بواسطة المختبر المركزي.



وأوضحت وزارة النقل أن نوعية الأسفلت تختلف وفقاً للمكان الذي سوف يتم الرصف عليه، مؤكدة أن طبقات الأسفلت تختلف باختلاف الطريق، وذلك من أجل رفع كفاءة واستدامة الطرق في المملكة.



ونستعرض فيما يلي الاختلافات في نوعية الأسفلت الذي يتم رصفه داخل المدينة وخارج المدينة، وهو كما يلي:

قد يعجبك أيضا...

أولاً – مواصفات الأسفلت داخل المدن:– يتحمل الكثافة المرورية– مقاوم للأحمال– سماكة طبقاته أقلثانياً – الأسفلت خارج المدن:– يتحمل وزن الشاحنات– مقاوم للأحمال– سماكة طبقاته أعلىوأكدت الوزارة على أن المختبر المركزي يخدم الطرق السعودية من خلال أبحاثه المستمرة لإنتاج الأسفلت المناسب لطبيعة المملكة الجغرافية ولتحقيق أفضل معايير الجودة.