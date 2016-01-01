"قضاء الحاجة أم الاختراع".. تحويل حافلات قديمة لمراحيض للنساء في الهند

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صورة الخبر: "قضاء الحاجة أم الاختراع".. تحويل حافلات قديمة لمراحيض للنساء في الهند
"قضاء الحاجة أم الاختراع".. تحويل حافلات قديمة لمراحيض للنساء في الهند

قضاء الحاجة أم الاختراع، هذه مشكلة الكثير من النساء في المسافات الطويلة، ومع قلة نظافة المراحيض العامة تتفاقم المشكلة مع جعل الفتاة الهندية سوفارنا دوغاريه تفكر في حل المشكلة، حيث اكتشف في إحدى حدائق بونا وجود حافلة قديمة مطلية باللون الزهري، تمّ تحويلها إلى مرحاض متنقل للنساء، وهو مشروع طوّره ثنائي لديهما حافلات قديمة مركونة في العديد من المواقع بالمدينة غرب الهند.

ويمكن لأي امرأة استخدام هذه المراحيض في مقابل 5 روبيات (0,64 يورو)، سواء لقضاء حاجتها أو الإرضاع أو شراء الحفاضات أو الفوط الصحية.

ويتمّ تشغيل المراحيض عبر الطاقة الشمسية بفضل ألواح ضوئية مثبتة على سطح الحافلة.

وتشرح أولكا سادالكار لوكالة "فرانس برس" فكرتها قائلة: "نعتقد أن النساء يستحقن الوصول إلى مراحيض نظيفة وآمنة، وهو حقّ أساسي لهن".

ويخطّط رائدو الأعمال لافتتاح ألف مرحاض متنقل جديد في كلّ أنحاء الهند خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتابع: "لقد أولينا اهتماما كبيرا للشكل، من خلال تحويل هذه الحافلات وتوفير مراحيض نظيفة".

المصدر: الوطن

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