قضاء الحاجة أم الاختراع، هذه مشكلة الكثير من النساء في المسافات الطويلة، ومع قلة نظافة المراحيض العامة تتفاقم المشكلة مع جعل الفتاة الهندية سوفارنا دوغاريه تفكر في حل المشكلة، حيث اكتشف في إحدى حدائق بونا وجود حافلة قديمة مطلية باللون الزهري، تمّ تحويلها إلى مرحاض متنقل للنساء، وهو مشروع طوّره ثنائي لديهما حافلات قديمة مركونة في العديد من المواقع بالمدينة غرب الهند.
ويمكن لأي امرأة استخدام هذه المراحيض في مقابل 5 روبيات (0,64 يورو)، سواء لقضاء حاجتها أو الإرضاع أو شراء الحفاضات أو الفوط الصحية.
ويتمّ تشغيل المراحيض عبر الطاقة الشمسية بفضل ألواح ضوئية مثبتة على سطح الحافلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على "قضاء الحاجة أم الاختراع".. تحويل حافلات قديمة لمراحيض للنساء في الهند
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق