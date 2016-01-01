لماذا قضت محكمة الجنايات ببراءة جمال وعلاء مبارك من التلاعب في البورصة

قالت محكمة جنايات القاهرة، عن أسباب حكمها ببراءة علاء وجمال، نجلى الرئيس الراحل حسني مبارك، و6 آخرين وانقضاء الجنائية لآخر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة"، إنها ثبت بما لايقطع مجالًا للشك عدم قيام أيًا من المتهمين مما تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطني المصري استغلال الوظيفة، وإفشاء أسرار المعلومة الجوهرية والتي لها تأثيرًا ملموسًا على سعر السهم المتداول بالبورصة أي تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو تاثير على اتجاهات التعامل في السوق، إضافة إلى أن المتهمين ولم يرتكبوا جريمة التربح أو تظفير الغير بمنفعة أو ربح.
وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمئنت لما ورد بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقاب المالية والصادر في 2007 الذي ينفى عن المتهمين مخالفة أحكام القانون سواء في الشراء لأسهم البنك الوطني المصري أو البيع الذي تم لصالح البنك الوطني الكويتي، إضافة عما ماهو ثابت من الشهادة الصادرة عن بنك الكويت الوطنى "البنك الوطنى المصرى سابقًا"، أنة لم يلحق به أو بأموالة أو بأعماله ونشاطه أي أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه في البورصة والاستحواذ عليها من خلال عقد الشراء الإجباري في نوفمبر 2007، وأن كافة المتعاملين على صفقة البنك الوطنس المصرس سواء أشخاص القانون العام، أو من أشخاص القانون الخاص حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة، وأن البنك الوطنس الكويتس "المشترى" هو وحدة من تحمل عبأ لكل الأرباح كاملًا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنية للاستحواذ.
وعن أسباب براءة المتهمين، قالت الحيثيات إن تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أكدت أن المتهم السادس جمال محمد حسني مبارك، ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم ياسر سليمان الملواني، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال"، و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهي اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني، إضافةً إلى أنه لايوجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما جاء للمتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقًا لمساهمته في شركة بليون.
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التعليقات على لماذا قضت محكمة الجنايات ببراءة جمال وعلاء مبارك من التلاعب في البورصة
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