الجيش الأمريكي يعلن عن مشروع السيارة الطائرة مع تدشينها في 2023

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الجيش الأمريكي يعلن عن مشروع السيارة الطائرة مع تدشينها في 2023

ازداد الاهتمام كثيرا بفكرة السيارات الطائرة مع رؤيتنا لمشاريع ومركبات اختبارية عديدة على مدار الأعوام الأخيرة، والآن أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن إطلاقها لمشروع عسكري جديد يهدف لتطوير سيارة طائرة قادرة على نقل الجنود والمعدات.

القوات الجوية الأمريكية مهتمة بشكل خاص بمركبات التحليق العمودي الإلكترونية، وستطلب من عدد من الشركات الخاصة التسابق للمساعدة في تحقيق المشروع والحصول على عقد مغري من الجيش.

.وقد حدد الجيش الأمريكي مواصفات المركبة الطائرة بأن تكون قادرة على حمل ثلاثة إلى ثمانية جنود مع مدى يتعدى 161 كيلومتر وسرعة قصوى 160 كم\س على الأقل.

وتأمل القوات الجوية الأمريكية بإكمال المشروع بالتعاون مع الشركات الخاصة وتدشين أولى المركبات الطائرة بحلول 2023.

المصدر: المربع نت

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