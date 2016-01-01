يبدو أن تويوتا أجلت موعد الكشف عن لاند كروزر الجيل الجديد إلى أبريل 2021 من صيف 2020، طبقا لتقارير يايانية أخيرة، وهو تأخير معتبر لحوالي نصف سنة، والسبب هو إجراء تعديلات طفيفة على تصميم السيارة بطلب من إدارة الشركة.
وقد أصدرت المجلة اليابانية بيست كار صوراً توقعية منذ أشهر لما ستبدو عليه تويوتا لاندكروزر القادمة، وفي هذه الصور حافظت السيارة على تصميمها الأيقوني مع منحها لمسات عصرية ومهيبة في آن واحد، ويظهر ذلك في الشبك الأفقي الثلاثي، المصابيح ذات الثلاثة شمعات والتي تتصل في بعضها عبر شريط تهوية على شكل حرف U، مع وجود خطوط عضلية تنساب بأنحاء الهيكلة.
على الناحية الأخرى نجد أن الخلفية تتمتع بتصميم عمودي وتقليدي أكثر، حيث المصابيح الخلفية محدّثة LED، كما هنالك مشتت هواء وإشارات انعطاف جديدة، ما يعطي إجمالاً مظهراً قوي الحضور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على تأجيل الكشف عن تويوتا لاندكروزر الجيل القادم إلى أبريل 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق