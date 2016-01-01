كشفت الشرطة في تايلاند تفاصيل جريمة قتل مروعة استهدفت زوجين صينيين، وفدا إلى البلاد في رحلة سياحية.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، السبت، أن القتلة وضعوا الزوجين في حقيبتي سفر بعد تقييدهما، وهما مازالا على قيد الحياة، ثم ألقوا بهما في نهر.
وجرى العثور على جثة الزوج وانغ جون (30 عاما)، الثلاثاء، بعدما لاحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلاند، حقيبة سوداء تطفو على الماء.
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التعليقات على حشروا الزوجين في حقيبتين.. ثم نفذوا جريمة القتل البشعة
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