

حظك اليوم.. 29 فبراير 2020 حظك اليوم.. 29 فبراير 2020

ربما القلق يملؤك فيما يخص الأمور المالية رغم أن الوضع غير سيئ إلى هذا الحد.



الثور : 21/4 إلى 20/5



قد تكون ممتلئا بطاقة إيجابية ولكن لابد أن تحسن توظيفها وربما تفكر فى صديق لم تره من فترة.

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الجوزاء: 21/5 إلى 20/6تمتلئ الحياة بدروس تتعلمها إذا كنت صاحب بصيرة سوف تستوعبها وأحياناً تبدو الصعاب فرصا إيجابية إذا كنت بعيد البصر.السرطان: 21/6 إلى 20/7لا تزد من فترة توحدك مع نفسك، لابد وأن تخرج لترى الناس وتجعلهم يرونك حتى تعود إليك طاقتك.الأسد: 21/7 إلى 20/8العمل والمسؤوليات والمستقبل مسيطرة على ذهنك ووقتك، وربما يتذمر الأهل والأصدقاء منك.العذراء: 21/8 إلى 20/9ربما التفاهم متاح بينك وبين شريكك أو حبيبك، ولكن عليك البحث عن شىء جديد يجمعكما فى الفكر والأداء لشحن علاقتكما.الميزان : 21/9 إلى 20/10ربما تبحث عن تغيير ما، قد تفكر فى إضافة شىء لمظهرك أو حتى تغيير فى لون البيت ذلك سوف يرفع من معنوياتك.العقرب: 21/10 إلى 20/11تبدو محتارا وتفكر فى مشاعرك تجاه كل شىء فى حياتك، عملائك، أصدقائك، أولادك، حبيبك.القوس: 21/11 إلى 20/12ربما عليك أن تبلغ أحدا أو مجموعة أو جهة بخبر ما أو معلومة، بالرغم من ضيق وقتك وانشغالك لابد وأن تؤدى واجباتك.الجدى: 21/12 إلى 20/1تبدو طاقاتك الإبداعية قوية، ومن المفيد أن تعبر عنها حتى تشحن روحك وإذا لم تستطع لابد من تغيير فى أسلوب العمل الروتينى.الدلو: 21/1 إلى 20/2اليوم مناسب للاتصال بالأقارب أو الوالدين كبار السن حتى باتصال تليفونى، أنت تهمل فى هذه الأمور.الحوت: 21/2 إلى 20/3تتميز بالتواصل بسهولة حتى مع الأغراب، وذلك لثبات مشاعرك وأسلوبك النقى وفهمك العميق لنفسك.