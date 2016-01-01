أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالى يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام .
وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية القناة الأولى المصرية ، اليوم السبت، عن انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم بدءا من اليوم السبت لتسجل 20 درجة مئوية مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والدلتا مصاحبة برياح كثيفة .
ولفت محمود شاهين، إلى اقتراب انتهاء فصل الشتاء خاصة أن ما يفصلنا على قرب فصل الربيع 20 يوما، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية واردة بشكل كبير خلال هذه الأسابيع القادمة .
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التعليقات على الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو
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