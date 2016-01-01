الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

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صورة الخبر: الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو
الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس الحالى يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام .

وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية القناة الأولى المصرية ، اليوم السبت، عن انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم بدءا من اليوم السبت لتسجل 20 درجة مئوية مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والدلتا مصاحبة برياح كثيفة .

ولفت محمود شاهين، إلى اقتراب انتهاء فصل الشتاء خاصة أن ما يفصلنا على قرب فصل الربيع 20 يوما، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية واردة بشكل كبير خلال هذه الأسابيع القادمة .

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس الثقيلة الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

المصدر: صدى البلد

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