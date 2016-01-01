

بالصور.. وكيل سكودا يكشف عن أسعار ومواصفات "كاروك" موديل 2020 بالصور.. وكيل سكودا يكشف عن أسعار ومواصفات "كاروك" موديل 2020

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التشيكية في مصر، عن تقديم النسخة الأحدث من أيقونتها Karoq "كاروك" موديل 2020 التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



ويأتي طرح سكودا كاروك الجديدة في السوق المصري، بعد أشهر من الكشف عنها وتقديمها بالأسواق العالمية، ذلك مع تزايد شعبيتها والإقبال المتزايد عليها عالميًا.



وقال كريم نجار، الرئيس التنفيذي لكيان إيجيبت، إن الشركة تواصل دعم السوق المصري بخطة لخفض الأسعار على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك استمرارًا للنجاحات التي حققتها سكودا في 2019 في تنمية مبيعاتها بفئاتها المختلفة.

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وأضاف نجار أن الشركة تعتزم تقديم العديد من المفاجآت لعملاء سكودا من خلال إطلاق فئات وطرازات جديدة هذا العام، معد الالتزام بكافية المعايير التي يبحث عنها المستهلك المصري.وتقدم سكودا Karoq موديل 2020 في مصر بهيكل مزود بسقف بانورامي ومقاعد جلدية ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للأضواء والأمطار.وتتميز أيضا بجنوط مقاس 18 بوصة، وخاصية ذاكرة لحفظ الوضعيات المختلفة لمقاعد السيارة، حيث يتمكن مستخدمو السيارة من الاحتفاظ بالوضعية الأكثر راحة لهم عبر ذاكرة كاروك.تعتمد سكودا كاروك على محرك TSI بسعة 1.4 لتر تيربو رباعي الاسطوانات يولد قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة يصل لـ8 سرعات، وجميع نماذج السيارة تأتي بنظام الدفع الأمامي وتصل الى سرعة 100كم/ساعة خلال 8.8 ثانية، ويبلغ استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، فإن أسعار السيارة "سكودا كاروك" تبدأ من 499.900 جنيه للفئة القياسية ويصل سعر الفئة كاملة التجهيز 585.000 جنيهًا.