أول صورة للصيني المصاب بـ "كورونا" في مصر بعد تعافيه

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صورة الخبر: أول صورة للصيني المصاب بـ "كورونا" في مصر بعد تعافيه
أول صورة للصيني المصاب بـ "كورونا" في مصر بعد تعافيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل مصر لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

واحتفل الطاقم الطبي المشرف على الحالة بتعافي المريض الصيني، وشفائه تماما من الفيروس، بـ"تورتة" قبل مغادرته المستشفى.

ولفتت مصادر بمستشفى النجيلة، إلى أن الحالة كانت متعاونة جدا، وكان يتناول أكلات حال تواجده بمستشفى الإحالة بالنجيلة، ومنها لحوم ودجاج ومكرونة في الغداء، وزبادي وجبنه في الإفطار، وكان يلتزم بالتواجد في غرفته.

المصدر: الإمارات اليوم

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