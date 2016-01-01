مالاوي تقنن زراعة القنب للاستخدامات الطبية

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مالاوي تقنن زراعة القنب للاستخدامات الطبية

أصبحت دولة مالاوى أحدث دولة فى الجنوب الأفريقى التى تقنن زراعة وبيع وتصدير القنب،غير أن السلطات فى مالاوى لم تقنن استخدام القنب من أجل الاستخدام الشخصى.

ومن المقرر أن يستخدم القنب من أجل صناعة الأدوية وألياف القنب التى تستخدم فى صناعة الملابس والوقود البيولوجى والورق ومننتجات اخرى.
وسوف تدعم مبيعات القنب مبيعات التبغ الذى يعد أبرز المصادر التى يعتمد عليها الاقتصاد المالاوى.

المصدر: صدى البلد

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