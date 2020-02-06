

البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 29-2-2020 البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 29-2-2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، السبت 29-2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دى إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

البطاطس 4 جنيهات

الطماطم 4.5 جنيه

الخيار 5 جنيهات

الثوم 11 جنيهًا

الجزر 5 جنيهات

البصل 5 جنيهات

الفاصوليا 12 جنيهًا

الكوسة 7 جنيهات

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