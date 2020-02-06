

الذهب يواصل ارتفاعه الجنوني.. وعيار 24 يسجل 806 جنيهات للجرام.. فيديو الذهب يواصل ارتفاعه الجنوني.. وعيار 24 يسجل 806 جنيهات للجرام.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 29 - 2 - 2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا فى الأسواق مقارنة بأمس، الجمعة.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم بالأسواق والصاغة، ليسجل عيار 24؛ 806 جنيها للجرام مقابل أمس، الجمعة، 786 جنيها.



كما سجل عيار21؛ 705 جنيها للجرام مقابل أمس، الجمعة، 688 جنيها.

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أما عيار 18، فقد سجل 607 جنيهات للجرام مقابل أمس 590 جنيها.وسجل الجنيه الذهب 5640 جنيها مقابل أمس، الجمعة، 5504 جنيهات.