الدولار يسجل 15.59 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 29 -2 -2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 29 -2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية والدولار. وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.59 جنيه للبيع و15.49 للشراء. سجل سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

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