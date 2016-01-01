فيديوجراف.. شركة عالمية تفقد 221 مليون جنيه استرليني بسبب كورونا

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فيديوجراف.. شركة عالمية تفقد 221 مليون جنيه استرليني بسبب كورونا

تعرضت شركة Brewer Anheuser-Busch InBev الصينية للخمور والتي تحمل إحدى ماركاتها الشهيرة اسم «كورونا»، إلى الانخفاض الحاد في الأرباح الفصلية بعد أن كلفها فيروس كورونا حوالي 132 مليون جنيه إسترليني من الأرباح الضائعة.

توقعت أكبر شركة خمور عملاقة في العالم والتي من إحدى علاماتها منتجات خمور (كورونا - بدوايزر – ستيلا)، أن أرباح الربع الأول ستنخفض بنسبة 10٪ تقريبًا بعد خوف الناس من الإسم بسبب انتشار الفيروس مما قلل الطلب عليها.

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المصدر: صدى البلد

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